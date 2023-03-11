Çocuk oyuncu Mısra Özkahraman hayatını kaybetti

İzmit'te geçirdiği gribal enfeksiyon sonrası kusma şikayetiyle hastaneye giden 7 yaşındaki küçük oyuncu Mısra Özkaraman hayatını kaybetti.

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Çocuk oyuncu Mısra Özkahraman hayatını kaybetti

İzmit'te, Betül-Muhammet Özkaraman çiftinin çocukları, 28 Haziran İlkokulu 1. sınıf öğrencisi, belgesel ve reklam filmlerinde rol alan Mısra Özkaraman, 3 gün önce geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle evde dinlenmeye başladı.

Hastalık sürecinde durumu iyiye giden Mısra, önceki gün bir anda fenalaştı. Kusma şikayeti nedeniyle ailesinin hastaneye götürdüğü Mısra, ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Durumu kötüleşen Mısra Özkaraman, bu sabah hayatını kaybetti. Mısra, Başiskele ilçesindeki Döngel Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Mısra'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Cenaze namazının ardından Mısra'nın cenazesi Döngel Mezarlığı'na defnedildi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İlk belirlemelere göre ciğerinde enfeksiyon tespit edilen ve buna bağlı olarak kalbi duran Mısra'nın kesin ölüm nedeni araştırılıyor. Ailenin tek çocuğu olan Mısra'nın reklam filmlerinde ve 'Leyla Hanım' belgeselinde rol aldığı öğrenildi.

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