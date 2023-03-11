BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi!
Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
BUDO, bugün yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
- 08.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
- 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya),
- 09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
- 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas),
- 10.00 Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
- 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya),
- 13.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
- 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas),
- 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya),
- 15:25 Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya).
Kaynak: İHA
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