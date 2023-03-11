BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi!

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi!

BUDO, bugün yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

- 08.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

- 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya),

- 09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

- 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas),

- 10.00 Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

- 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya),

- 13.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

- 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas),

- 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya),

- 15:25 Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya).

Kaynak: İHA

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