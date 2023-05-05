İletişimci Ateş İlyas Başsoy, kampanyaları değerlendirdi: AKP yerel seçimden ders çıkarmadı, bu seçimde sevgi kazanacak

Bir tarafta seçim ittifakını Yeniden Refah Partisi (YRP) ve Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) ile genişleten, yaklaşık olarak 21 yıllık iktidarının en zorlu seçimine girmeye hazırlanan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı; diğer tarafta Millet İttifakı ve Emek ve Özgürlük İttifakı’nın desteği ve kadroları ile miting ve buluşmalar düzenleyerek seçime doğru hızla giden Kılıçdaroğlu.

ERDOĞAN İKTİDARA GELİRKEN ÖFKEYİ KULLANDI

14 Mayıs seçimlerine 10 gün kalmışken, her iki ittifakın adayı seçmenleri kendilerine oy vermeleri için ikna etmeye çalışıyor. Peki cumhurbaşkanı adaylarının ve ittifakların seçim performansı ne kadar başarılı? Yazar ve iletişim uzmanı Ateş İlyas Başsoy, Gerçek Gündem’e kampanyaları değerlendirdi.

Başsoy, Erdoğan’ın kampanyası ve ilk iktidara geldiği dönemle ilgili şunları söyledi:

“Erdoğan ilk seçimi kazandığında sosyal medya yoktu, gazeteler çok güçlüydü ve herkes sadece televizyon izliyordu. Hala dikkat edebildiğimiz ve siyasi düşüncemiz her ne ise o konuda derinleşebildiğimiz dönemlerin son yıllarıydı.

Erdoğan böyle bir atmosferde, kente daha önce gelmiş olanları kıskanan ‘yeni gelenler’in öfkesini temsil eden bir figür olarak yükseldi. ‘Öfke bir belagat sanatı’ydı, bu nedenle paragraf içinde tutarsızlıklar o kadar mühim değildi, yeter ki cümleler kahramanca vurgular ve mağdurca fısıltılarla dalgalansın.

Geçen uzun yıllar içinde önce gazeteler önemini yitirdi, sonra yorumcular. Televizyon hala en büyük güç olarak kalsa da açık televizyon karşısında reels videosu kovalamak bir alışkanlık oldu.’’



‘ERDOĞAN, ‘RADİKAL SEVGİ’ STRATEJİ İLE İLK KEZ 2019’DA DARMADAĞIN OLDU’

“Öfke artık bebeğin ağlaması gibiydi, şurada tatlı tatlı Bartınca konuşan Brad Pitt videosu izlerken, bağıran çağıran bir adama kimsenin verecek dikkati kalmamıştı” diyen Ateş İlyas Başsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“‘Radikal Sevgi’ stratejisi ilk kez 2019 yerel seçimlerinde kullanıldı. İki buçuk maddeli bir stratejiydi bu:

1- Erdoğan’ı görmezden gel.

2- Onu sevenleri sev…

3- Twitter’dan çık, ‘nefretçi’lerin seni yönlendirmesine izin verme.

Bu strateji karşısında Erdoğan darmadağın oldu. Ortağı Bahçeli ile beraber ‘İllet ittifakı’ vb sözler etseler de sürekli ofsaytta düştüler.”

“EMİNİM Kİ SEVGİ KAZANACAK”

Peki, önümüzdeki seçimde ne olacak?

Başsoy, iktidarın yerel seçimlerden ders çıkarmadan 14 Mayıs seçimine girdiği düşüncesinde.

İletişimci Ateş İlyas Başsoy, şunları kaydetti:

“Cumhur İttifakı, 14 Mayıs’ta yapılacak seçime de 2019 deneyiminden zerre ders çıkarmadan girdi. Geçmişte koşullara göre pragmatik kıvrılmalar yapabilen Erdoğan, ‘çelik gibi sert’ duran tavizsiz bir lider görünümüne tutunuyor. Yeterince sevimsizlik sorunları yokmuş gibi, Yeniden Refah ve Hüda Par gibi geçen yüzyıldan kalma iki modülü daha aralarına aldılar.

Onlar böyle yaparken Millet İttifakı iki eli birleştirerek yapılan kalp sembolü altında birleşiyor.

2023 seçimi bu sembol hareketle özdeşleşti. Tüm liderler gülümsüyor, her yere eşleriyle gidiyorlar ve kalabalıklar içine dalıp selfie çektiriyorlar.

Kaynak: Gerçek Gündem