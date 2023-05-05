Süleyman Soylu'nun bahsettiği kaset: CHP suç duyurusu yapacak mı?

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, “O kasetteki büyükelçi” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Erkin bugünkü yazısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Altılı Masa'nın ilk toplantısından çıkan neticeyi Ünal Çeviköz'le beraber AB'nin bir ülkesinin büyükelçisine gönderdiler. Öyle düşündükleri için mi bunu yaptılar. Bu bir iddia değil, ses kaseti de var” açıklamasının perde arkasını anlattı.

Erkin, “CHP'li üst düzey yetkiliyi kim, nasıl dinledi? O CHP'li hakkında savcılıktan dinleme için izin alındı mı” sorularını yöneltti.

Yazının öne çıkan kısımları şöyle:

Bir canlı yayında “savcılık” sopasını gösterdi Soylu: “Kemal Kılıçdaroğlu'na tekrar söylüyorum, o büyükelçinin redakte ettiği, senin kendi milletvekilini, eski büyükelçini gönderdiğin o konuşmanın metnini, konuşma kasetini -kasetçiliği iyi bilirsiniz- sizin içinizden bir vatandaş savcılığa getirip verirse ihanet-i vataniyeden yargılanacaksınız. Hani bize ikide bir ‘Yargılanacaksınız' diyor ya ben vatanıma ihanet etmiyorum, hizmet ediyorum. Büyükelçi ile masada oturup bu ülkeyi pazarlamıyoruz. (11 Ocak 2023)” Şimdi burada Bakan Soylu'nun yanıtlaması gereken bazı sorular var:

CHP'li üst düzey yetkiliyi kim, nasıl dinledi? O CHP'li hakkında savcılıktan dinleme için izin alındı mı? Dinlenen bir büyükelçiyse, bu diplomatik kriz yaratmaz mı? Bizim bilmediğimiz, devletin bildiği başka ne var? O kaset Soylu'ya nasıl ulaştı? O kaset ellerindeyse neden savcılığa vermediler? Suç duyurusunda bulunmadılar?

CHP SUÇ DUYURUSU YAPACAK MI?

Ne dedi İçişleri Bakanı, Habertürk yayınında: “Bu bir iddia değil, ses kaseti de var. Direkt genel başkanın resmi yetkilisi olarak gittiler. Bundan dört ay önce Türkiye'ye gelen ilgili ülkenin içişleri bakanına da kendi ülkesinin büyükelçisinin ‘ne haltlar' karıştırdığını söyledim.”

Tarih 22 Kasım 2022… Medyaya yansıyan haber metnini okuyalım: “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile bakanlıkta bir araya geldi. Soylu ve Faeser, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yaptı.” O zaman Bakan Soylu'nun iddia ettiği büyükelçi Alman! Bu isim AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer Landrut olabilir mi? Bu arada CHP'nin de konuyla ilgili mutlaka açıklama yapması gerekiyor! Aylardır iddialarda bulunan Soylu'yla ilgili de suç duyurusu yaptılar mı? Gerçekten bir pazarlık yapıldı mı? Sonuçta ortada bir ses kaseti iddiası var!

SOYLU ISRARLI, ÇEVİKÖZ YALANLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya “O kayıt nasıl elde edildi? Mahkeme kararı var mıydı?” sorusu dün yöneltildi. Soylu, “Birisi ajanlık faaliyeti yapıyorsa Türkiye Cumhuriyeti'nin takip etmesi görevidir. Tüm devletler kendilerini ajanlık faaliyetine karşı korur. Görüşmeler ajanlık faaliyeti ve devletin kayıtlarında var” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz de Soylu'nun açıklamaları üzerine dün akşama doğru açıklama yaptı.

Çeviköz, iddiaların asılsız olduğunu söyledi ve Kılıçdaroğlu'nun 29 Nisan tarihinde yaptığı, “Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum. Ve onlara diyorum ki: Azıcık sağduyu!” açıklamasını işaret etti: “Kritik görevlerde bulunmuş, bu ülkenin onurlu bir diplomatı olarak altını çizmek isterim ki espiyonaj suçtur ve asla kabul edilemez. Türkiye'nin kurtarıcı ve kurucu partisine ve şahsıma yönelik bu ithamları bir kere daha reddediyorum.”