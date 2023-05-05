Hayko Cepkin: Bu seçim önemli bir dönemeçtir, oyum Kemal Kılıçdaroğlu'na

Müzisyen Hayko Cepkin, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini duyurdu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Cepkin, "Yasaklanan festivalleri, kaderine terk edilen, kapanan tiyatroları, salonları, intihar eden müzisyenleri, hala düzeltilmeyen saat yasaklarını, yapılamaz hale gelen üni. Şenliklerini ve nicelerini görmezden gelip, yapılan sahnelere minnet bekleyen, izin verdiklerine nimet gözü ile bakılmasını isteyenlere.." dedi.

"Parti adı zikretmeksizin kararsız seçmenin kararını verip gereğini yapmasını belirttim. Mis gibi etik bir açıklama" diyen Cepkin, şöyle devam etti: "Çünkü şükür ki 'her kesimden sevilen' ve muhalif çizgisi de bilinen birisiyim."

"Madem söylediklerim manipüle ediliyor o halde daha net olayım" ifadesini kullanan Cepkin, "Bir oyum Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bir oyum CHP, TİP ya da İYİ Parti'ye. Bu seçim önemli bir dönemeçtir. Bu da net" dedi.

Cepkin, şunları söyledi: "Muhalefete de şunu belirteyim. Bu seçim kaybedilir ise, bu kez karşılarındaki en büyük muhalif olarak yerimi alacağımı da, arz ederim. Çünkü başarısızlığa ya da hayal kırıklıklarına artık tahammülümüz kalmamıştır. Kazansanız dahi muhalif kalacağım. Çünkü sahnede olmak, sanatçı olmak bunu gerektirir."