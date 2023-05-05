Cumhur İttifakı el arttırdı: Bu kez de "İsrail planı" suçlaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim çalışmaları çerçevesinde Erzurum’da İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezinde partililerle buluştu. Erbakan, Millet İttifakı’nı işaret ederek el yükseltti ve İsrail planı suçlaması yaptı.

Cumhur İttifakı el arttırdı: Bu kez de "İsrail planı" suçlaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Erzurum'da gerçekleşen aday tanıtım toplantısında açıklama yaptı. Erbakan, Cumhur İttifakı'na katıldıktan sonra el yükselterek Altılı Masa'nın iktidara gelmesinin "İsrail planı"na destek olduğu iddiasında bulundu. 

Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldıklarını yineleyen Erbakan, “Cenab-ı Allah bu kararımızı ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı ve uğurlu eylesin. 28 Şubat’tan itibaren CHP bir milim yol almadı ve zihniyetlerinde en ufak bir değişim olmadı. Hatta 25 seneden beri değil, 70 seneden beri bu CHP’nin genetik özelliklerinde bir değişme olmamış. Ne kadar makyaj yaparsa yapsın, ne kadar kıyafetini değiştirirse değiştirsin, ne kadar helalleşme hikayeleri anlatırsa anlatsın, işte gerçekler ortada.

Şunların uğraştığı meseleye bakın. ’Camiden ezan okunmasını durduracağım, imam hatiplerin fazlasını kapatacağım, çocuklara Kur’an öğretilmesini engelleyeceğim. Bunun yanında bir de Ayasofya’yı tekrardan müze yapacağım. Bir de üstüne gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi’ni getireceğim’. İYİ Parti’nin, CHP’nin, hepsinin derdi bu" diye konuştu.

BUNLARI İKTİDARA GETİRMEK İSRAİL PLANINA DESTEK OLMAK DEMEKTİR

Altılı Masa'yı hedef alan Erbakan "Millet İttifakı'nın iktidara gelmesine vesile olmak, Türkiye'nin bölünmesine yol açmak ve asıl olarak büyük İsrail planına destek olmak demektir." ifadelerini kullandı ve şunları söyledi:

“Allah muhafaza buyursun. Bu 7’li masayı destekleyenler kim? PKK’nın, PYD’nin, YPG’nin, FETÖ’nün yöneticileri, LGBT lobileri, dış güçler. Öyleyse ’Bunlar bu 7’li masayı destekliyorsa bizim bunun karşısında olmamız gerekir’ dedik ve Cumhur İttifakı’nda yerimizi aldık. Siz bu ülkenin tarihinde CHP zihniyetinin iktidar olup da ekonomiyi düzelttiğini hiç gördünüz mü? CHP zihniyetinin iktidar olduğu zamanda ya kıtlık ya devalüasyon ya ekonomik kriz olur, başka bir şey olur mu? Ekonomiden dem vuruyorlar, vatandaşın hassas karnına dokunuyorlar, kendilerince ama deva bunlarda değil ki. Şimdi nasıl çözeceksin dendiğinde ’İngiltere’den 300 milyar dolar daha borç getireceğim’ diyor. Ya biz zaten borçtan kurtulmaya çalışıyoruz. Sen ’300 milyar dolar daha üstüne borç getireceğim’ diyorsun. Bu borcun faizi, geri ödemesi gene bu milletin sırtına yüklenecek." 

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