AKP'li adaydan 'MHP'ye oy vermeyin' çıkışı: 'Yok kardeşim kusura bakmayın'

AKP Siirt birinci sıra milletvekili adayı olan Mervan Gül, Cumhur İttifakı ortağı MHP’ye oy vermeme çağrısı yaptı.

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AKP'li adaydan 'MHP'ye oy vermeyin' çıkışı: 'Yok kardeşim kusura bakmayın'

AKP Siirt birinci sıra milletvekili adayı Mervan Gül, Cumhur İttifakı ortağı olan MHP’ye verilen her bir oyun diğer partiye giden bir oy olduğunu söyledi.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre; Baykan ilçesine yaptığı esnaf ziyaretinde konuşan AKP'li vekil adayı Gül, “Ben özellikle bunu söylemek istiyorum. Bazıları diyor ki ‘Biz MHP’ye vereceğiz.’ Bunu hiçbir zaman unutmayın MHP’ye giden her bir oy diğer partiye giden oydur. Bunu herkes böyle bilsin. Gidiyorlar geziyorlar diyorlar ki ‘Yok zaten biz ittifakız.’ Yok kardeşim kusura bakmayın. MHP’ye giden her bir oy diğer partiye giden oydur. Bunu iyi bilin. Diğer bir şey de söyleyeyim, biz evimizde oturduğumuz zaman da bilin ki biz diğerlerine destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN İÇİN İSTİFA ETMİŞTİ

Mervan Gül, 2002 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi yasak nedeniyle seçilememesi nedeniyle milletvekilliğinden istifa ederek 8 Mart 2003’te Siirt’te yapılan yenileme seçiminde Erdoğan’ın yolunu açmıştı.

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