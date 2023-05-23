CHP, AKP Ankara İl Başkanlığı'na polis ablukası altında siyah çelenk bıraktı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün katıldığı programda Kılıçdaroğlu'nun PKK elebaşlarıyla montajlanan görüntülerine ilişkin itirafının ardından CHP İstanbul ve Ankara İl Başkanlıkları bugün AKP'nin önüne siyah çelenk bıraktı.

Saat 17.00 itibariyle iki il örgütü de CHP İstanbul ve Ankara'daki AKP il başkanlıklarının önüne geldi. Ankara'da AKP İl Başkanlığı önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. CHP heyetinin AKP binasına yaklaşmasına izin verilmedi. CHP Ankara İl Başkanlığı, "Montajcılarla helalleşmeyeceğiz" yazılı çelengi bina önüne bırakmak istediklerini dile getirdi.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Ankara'da polis ablukası altında AKP binasının önüne çelenk bırakıldı.