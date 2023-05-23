AKP'li Binali Yıldırım Menemen'de Kılıçdaroğlu'na oy istedi: "Eksiği siz tamamlayın"

AKP'li Bİnali Yıldırım İzmir Menemen'de yaptığı konuşmada yanlışlıkla Kılıçdaroğlu'na oy istedi. Konuşması sosyal medyada gündem oldu.

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AKP Grup Başkanvekili Binali Yıldırım, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için İzmir Menemen’de yurttaşlarla buluştu. Yıldırım Asarlık Mahallesi’nde yaptığı konuşmada yanlışlıkla Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy istedi.

Binali Yıldırım konuşmasında "Kılıçdaroğlu'nun oyu 2.5 milyondan fazla eksik kaldı. Şimdi 28 Mayıs'ta yapmamız gereken bu eksiği tamamlamak” ifadelerini kullandı.

Yıldırım’ın konuşması sosyal medyada da gündem oldu.

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Binali Yıldırım AKP CHP Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı
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