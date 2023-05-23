Erdoğan'ın 'montaj' itirafına Akşener'den yanıt!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden önce düzenlediği tüm mitinglerde, CHP'nin 'Haydi' reklam filmine montaj ile PKK elebaşı eklenen videosunu sahiplendi.

Abdülkadir Selvi'nin “Konuşmanızda iki defa bunlarla video çekmiş dediniz, ben onu tam anlayamadım. Kim neyle video çekmiş?” sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Kandil’dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. ‘Haydi, haydi, haydi’. Anladınız mı?” dedi. Oluşan kısa süreli sessizliğin ardından Erdoğan, “Kandil’dekilerle bu şekilde ama montaj, ama şu, ama bu… Video çekimlerini yaptılar. PKK’lılar videolarla bunlara destek verdi ifadesini kullandı.

"GERÇEKTEN AYIP"

Erdoğan'ın bu sözlerine İstanbul Çekmeköy'de esnaf ziyareti sonrası yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Erdoğan, bu ülkenin seçim gününe kadar seçilmiş Cumhurbaşkanı. Oy veren, vermeyen herkesin can güvenliğinden, emniyetinden sorumlu. Böyle bir kişinin bizleri PKK'lıkla suçlamasına uygun kelime bulamıyorum. Bir Cumhurbaşkanının böyle bir duruma düşmesinin gerçekten ayıp olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem