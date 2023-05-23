Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 'montaj itirafına' Hatay'da çok sert yanıt: "Sahtekarlık yapan adamdan cumhurbaşkanı olmaz"

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentlerden olan Hatay’da yurttaşlarla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamalarda sığınmacıların 2 yıl içerisinden ülkelerine gönderileceğinin garantisini verdi.

Kılıçdaroğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün katıldığı bir canlı yayında 'montaj itirafına da değindi. Kılıçdaroğlu konuya ilişkin şunları söyledi:

"Siyaset ahlak işidir, ahlaklı adamların siyaset yapması lazım. Siyaset rakibine iftira atmak, rakibine kumpas kurmak değildir. Allah bizi kumpasçılardan Allah bizi sahtekarlardan korusun. Sahtekarlık yapan adamdan cumhurbaşkanı olmaz.

Bizim terör örgütleriyle işbirliği yaptığımızı söylediler. Ve dün televizyona çıkan kişi montajlı görseller yaptıklarını ve vatandaşlarla kullandıklarını, onlara anlattıklarını ifade ettiler. Allah'a sığınıyorum haksızlık karşısında, iftira karşısında."

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Beni büyük bir dikkatle dinlemenizi isterim. Bir çadırdayız, ortam biraz sıcak, benden önce konuşan arkadaşlara, ev hanımından esnafa kadar herkese yürekten teşekkür ederim, acılarını dertlerini dile getirdikleri için.

Birkaç konuda düşüncelerimi açıklayacağım. Birincisi şu. Buraya 5. Kez geliyorum, yakınlarını kaybeden herkese baş sağlığı diliyorum: herkesi yürekten kucaklıyorum.

İki konuda, düşüncelerimi aktarmak isterim. Evleri, iş yerleri yıkılan herkesin evini işini yapacağız, 5 kuruş almadan bu binaları daireleri teslime edeceğiz. Bütün çalışmalarımız tamamlandı. 5 yıl ödemesiz 20 yıl vadeli çok düşük faizle uluslararası sözleşmeler yapılmış vaziyette. Söz verdim mi mutlaka yapacağım.

İKİ: Bölgenin Adıyaman'dan başlayarak, depreme maruz kalan bölgelerde yeni bir üretim üssü olması için ayrıca çaba harcayacağız. 1 milyona yakın konut yapılacak. Bunların tamamını bu bölgede yapacağız. Fabrikalar bu bölgelerde kurulacak, üretim bu mahallelerde olacak. Bu bölge kazanacak bu bölgede istihdam yaratacağız.

"TÜRKİYE'Yİ SIĞINMACI DEPOSU YAPMAYACAĞIZ"

İşsizlik sorunu son bulacak, ihracat merkezi olacak bu bölgelerin tamamı. Her alın terinin değeri olacak. Sığınmacılar… Sanmayın bu şikayet sadece Hatay’da. 81 ilin tamamında aynı şikayetler var. İktidar biz göndermeyeceğiz diyor. Elini vicdanına koyan, ve gerçekten de sığınmacıların ırkçılık yapılmadan kendi ülkelerini götürülmelerini sağlayan projemiz hazır. Bu konuda liderler karar verdik. En geç 2 yıl içinde herkesi kendi ülkelerine göndereceğiz. Bu konuda siyasi partilerin liderleri olarak anlaştık. Bu konuda görüşlerimizi ortak mutabakat metninde yazdık.

Şunu da ifade edeyim. Geri kabul Anlaşması yaptılar. Türkiye'yi sığınmacı deposu haline getirdiler. Türkiye'yi sığınmacı deposu yapmayacağız ve buradan çıkaracağız. Suriye ile de barışı sağlayacağız.

Suriyeli kardeşlerimiz isterlerse Türkiye’ye gelebilirler, düğünlerini yapabilirler ama kendi ülkelerinde huzur içinde yaşamalarını isteriz.

Öteden beri, terörü her yerde ve her ortamda bir insanlık suçu olarak ifade ettim. Kim teröre destek veriyorsa, kim onların musluğuna su taşıyorsa Allah bin belasını versin.

"SAHTEKARLIK YAPAN ADAMDAN CUMHURBAŞKANI OLMAZ"

Siyaset ahlak işidir, ahlaklı adamların siyaset yapması lazım. Siyaset rakibine iftira atmak, rakibine kumpas kurmak değildir. Allah bizi kumpasçılardan Allah bizi sahtekarlardan korusun. Sahtekarlık yapan adamdan cumhurbaşkanı olmaz.

Bizim terör örgütleriyle işbirliği yaptığımızı söylediler. Ve dün televizyona çıkan kişi montajlı görseller yaptıklarını ve vatandaşlarla kullandıklarını, onlara anlattıklarını ifade ettiler. Allah'a sığınıyorum haksızlık karşısında, iftira karşısında.

Size söz veriyorum 85 milyonu kucaklayacağım ve 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Elbette ki birleşe birleşe kazanacağız. Çok güzel bir ülkemiz var. Beraber yaşamak isteriz. Kimsenin ayağına basmak istemeyiz, kimsenin aleyhine kötü bir söz söylemek istemeyiz. Rakibimiz olabilir ama rakibimizle ilgili eleştiri yaparız ama kumpas kurmayız. Olmayan olayları olmuş gibi de göstermeyiz. Çünkü biz ahlaklı ve erdemli insanlarız. Ahlaktan ve erdemden yoksun insanların devletin tepelerinde işi yoktur.

"HUBUBAT FİYATLARINI AÇIKLAYIN"

Bakınız… Amik Ovası dünyanın en verimli ovalarından birisi. Hububat toplanmaya başlayacak ama hala taban fiyat açıklanmadı. İktidara çağrı yapıyorum. Neden bu fiyatı açıklamıyorsunuz? Açıklamazlarlsa yarın ben açıklayacağım. Şimdi çağrı yapıyorum seçim sonu değil şimdiden açıklayın.

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: Gerçek Gündem