Yusuf Halaçoğlu'ndan Sinan Oğan'a: Ne yazık ki senin için imza çağrısında bulunmuştum

Türkiye’de, 14 Mayıs’ta yapılan 13. Cumhurbaşkanı seçimlerinde Sinan Oğan’a destek veren ve yurttaşlara da destek verme çağrısında bulunan eski Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, sosyal medya hesabından bir ‘özür’ mesajı paylaştı.

Sinan Oğan’ın 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alan Sinan Oğan’a tepki gösteren Halaçoğlu, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda “Maalesef söylediklerinin ve vaatlerinin tam aksi bir karar aldı ve hepimizi hayal kırıklığına uğrattı. Böyle bir sonucu öngöremediğim için siz imza verenlerden özür diliyorum” dedi.

Halaçoğlu, mesajında, “Değerli arkadaşlar! Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, samimi olarak milliyetçi diyerek Sinan Oğan beye sizlerden imza istirham etmiştim. Sağ olun birçoğunuz destek verdiniz. Ancak maalesef söylediklerinin ve vaatlerinin tam aksi bir karar aldı ve hepimizi hayal kırıklığına uğrattı. Böyle bir sonucu öngöremediğim için siz imza verenlerden özür diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“ÇOK ÜZGÜNÜM, AMA ÜMİTSİZ DEĞİLİM”

Oğan’ı ‘milliyetçi’ olarak samimi bulduğunu belirten Halaçoğlu, “Hâlbuki bugüne kadar en azından milliyetçiliğinde samimi olduğu kanaatim vardı. Sizlerden tekrar özür diliyorum. Çok üzgünüm. Ama ümitsiz değilim. Gün doğmadan neler doğar” sözlerini kullandı.

ÖZÜR

Değerli arkadaşlar! Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, samimi olarak milliyetçi diyerek Sinan Oğan beye sizlerden imza istirham etmiştim. Sağolun birçoğunuz destek verdiniz. Ancak maalesef söylediklerinin ve vaatlerinin tam aksi bir karar aldı ve hepimizi hayal kırıklığına+ — Yusuf Halaçoğlu (@yusufhalacoglu) May 23, 2023

“KONU ADAYLAR DEĞİLDİ”

Halaçoğlu, ayrıca, dün saat 17.00’de Oğan’ın seçim kararını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımında “Madem bir tarafı destekleyecektin neden cumhurbaşkanı adayı oldun? Konu adaylar değildi, konu denetlenemeyen, yasamanın, yürütmenin, yargının tek elde toplanıp toplanmamasıydı” diyerek tepki gösterdi.

Halaçoğlu’nun paylaşımının tamamı şöyle:

“Kendisine imza verilmesini istedim, milliyetçiler ortada kalmasın diye. Ama o maalesef, dini siyasete alet edenleri, Hüda-par’ı tercih etti. Ne yazık ki senin için imza çağrısında bulunmuştum. Madem bir tarafı destekleyecektin neden cumhurbaşkanı adayı oldun? Konu adaylar değildi, konu denetlenemeyen, yasamanın, yürütmenin, yargının tek elde toplanıp toplanmamasıydı. Konu dürüstçe sözünde durmaktı. Konu bozuk düzenin sona ermeseydi. Konu Türk Milleti’nin ve devletinin bekası idi. Demografik yapının bozulmaması idi. Tarih acımasızdır.”