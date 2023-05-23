Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni çağrı: Tüm yurttaşlara seslendi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yurttaşları 28 Mayıs'ta sandığa çağırdı. Kılıçdaroğlu, “Vatanını seven sandığa gelsin” dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni çağrı: Tüm yurttaşlara seslendi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yeni bide video yayınladı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, “Bu bir referandumdur. Ekonomik yıkımı yaşayan güzel ülkemizi son çıkışta kurtaracak mıyız, yoksa uçurumdan aşağı yuvarlanacak mıyız” ifadelerini kullandı.

"Onlar kalırsa dolar 30 TL'yi bulacak" diyen Kılıçdaroğlu, devamında yurttaşı sandığa çağırdı ve “Vatanını seven sandığa gelsin” dedi.

İşte o paylaşım:

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