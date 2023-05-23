Erol Evgin: ‘Bir oydan ne olur?’ demeyin, oyunuzu kullanın

Erol Evgin Instagram hesabından yayınladığı video ile 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde vatandaşları oy kullanmaya çağırdı.

Evgin şunları söyledi:

Sevgili dostlar ve özellikle değerli gençler; ekonomi sıkıntılar, deprem, sel felaketleri, artan yoksulluk ve kaçak göçmenler gibi sorunlarla güzel insanlarımız ve güzel yurdumuz zor günler geçiriyor.

Yurdunu seven ve ülkesine sahip çıkan herkese sesleniyorum; laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti için yani Türkiye Cumhuriyeti için sandığa gidin.

‘Bir oydan ne olur?’ demeyin oyunuzu kullanın ve geleceğimize sahip çıkın. Oy kullanmak kutsal bir vatandaşlık borcudur.