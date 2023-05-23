Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile tekrar görüşecek: Sinan Oğan hakkında konuştu

GERÇEK GÜNDEM - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin Zafer Partisi'nin kararına dair açıklamalarda bulundu.

Özdağ, "süreçle ilgili oldukça olumlu gelişmeler var ancak henüz sonuca ulaşmadık. Bugün Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantımız daha var" diye belirtti. Özdağ devamında, "Yarın sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile açıklama yapmayı planlıyoruz. Sunduğumuz şartlar için mesafe kaydedildi. Fakat yüz yüze görüşmeler yapılması gerekiyor" dedi.

SİNAN OĞAN YORUMU

Sinan Oğan'ın, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almasını değerlendiren Özdağ, "Sinan beyin kendi taktiridir. Zafer Partisi'ni bağlamamaktadır. Sinan bey ile bu noktada farklı düşünüyoruz. Üzerinde durmuyoruz, hayat devam ediyor: Sinan beyle yola çıkarken cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık, biz cehennemin kapılarını hala kapatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.