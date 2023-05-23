TKP ikinci tur kararını açıkladı: "Sandıkları koruyacağız"

TKP MK'sı 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ve sonrası için değerlendirmelerde bulundu. TKP de Kılıçdaroğlu'na desteği sürdürme kararı aldı.

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TKP ikinci tur kararını açıkladı: "Sandıkları koruyacağız"

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine ve sonrasına dönük değerlendirmelerde bulunduğu bir açıklama yayınladı.

Açıklamada seçim sonrasına da işaret edilerek, "Türkiye tarihinin en sağcı ve karanlık Meclisi’ne karşı emekçi halkın siyasal seçeneğini yaratmak, derin ekonomik sorunların faturasını emekçilere ödetme girişimlerine karşı durmak ve bağımsızlık-laiklik-sosyalizm bayrağını yükseltmek için tek bir gün yitirmeksizin harekete geçecek, yurttaşlarımızın karamsarlığa kapılmasının önüne geçeceğiz." İfadelerine yer verildi.

 "ERDOĞAN GİTMELİDİR"

"28 Mayıs ve sonrası için görev başına" başlığıyla yayımlanan açıklamanın tamamı şöyle:

"28 Mayıs’ta tıpkı iki hafta önce yaptığımız gibi, Erdoğan’da somutlanan AKP projesini reddetmek için Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğiz.

Bu oy ne birbiriyle Amerikancılık, yobazlık, göçmen düşmanlığı yarıştıran iki aday arasında bir tercih ne de daha seçim süreci tamamlanmadan yeni ittifaklara yelken açan Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı’ndan birini kabullenmek anlamına gelir.

Türkiye Komünist Partisi, AKP iktidarına ve özel olarak Erdoğan’a karşı yıllara yayılan, on yıl önce Gezi Direnişi’nde zirveye çıkan tepki ve mücadelelerin derin ve yaygın bir karamsarlık tarafından örtülmesini istemediği için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde “Erdoğan’ın gitmesi için” oy çağrısı yapmış ve yapmaktadır.

Erdoğan gitmelidir.

Bu hedef gerçekleşir ya da gerçekleşmez. Biz üzerimize düşeni yapacağız, oyumuzu Erdoğan’a karşı kullanacak ve sandıkları koruyacağız.

Sonrasında…

Türkiye tarihinin en sağcı ve karanlık Meclisi’ne karşı emekçi halkın siyasal seçeneğini yaratmak, derin ekonomik sorunların faturasını emekçilere ödetme girişimlerine karşı durmak ve bağımsızlık-laiklik-sosyalizm bayrağını yükseltmek için tek bir gün yitirmeksizin harekete geçecek, yurttaşlarımızın karamsarlığa kapılmasının önüne geçeceğiz.

Halkımızın çaresizlik içinde ilkesizliğe, kirli pazarlıklara, yalancılığa yeterince ses çıkaramadığı bu seçimler kimseyi aldatmasın. Türkiye’nin bu rezilliğe teslim olmayacağı kısa sürede görülecek.

Aydınlık karanlığı mutlaka yenecek.

Sözümüz insanlığa, Türkiye’ye, emekçi halka güvenenleredir. Türkiye Komünist Partisi laiklik, bağımsızlık, sosyalizm kavgası için sizi saflarına çağırmaktadır.

Etiketler
Türkiye Komünist Partisi - TKP 2023 seçim Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
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