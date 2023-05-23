Bahçeli ve Soylu gibi isimlerin ardından Oğan da Erdoğan'ın 'harmanının danesi' oldu; Erdoğan'ın geçmiş konuşması gündeme geldi

Sinan Oğan'ın Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski bir konuşması yeniden gündeme geldi. Erdoğan, konuşmasında "Bir gün olacak onlar da bizim harmanın danesi olacaklar" demişti.

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ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan, dün yaptığı açıklamayla Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini duyurdu.

Oğan’ın Cumhur İttifakı’na ‘ilticası’, Erdoğan’ın geçmişte yaptığı bir konuşmayı akıllara getirdi. Erdoğan, bir konuşmasında "Kırılmasını istediğiniz ellere de ihtiyacımız olacak. Bir gün olacak onlar da bizim harmanın daneleri olacak hiç endişe etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

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Erdoğan şunları söylemişti:

“Onlar bazı gerçekleri bilmedikleri için bu yanlışı yapıyorlar. Kırılmasını istediğiniz ellere de ihtiyacımız var. Gün ola harman ola. Bir gün olacak onlar da bizim harmanın danesi olacaktır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere, kendisine karşı ‘sert’ muhalefet yapan birçok ismi yanına çekmişti.

Bir dönemler muhalif olan ve sonradan Erdoğan’ın ‘harmanının danesi’ olan isimler ise şöyle:

-Hulki Cevizoğlu

-Metin Feyzioğlu

-Sinan Oğan

-M. Ali Çelebi

-Süleyman Soylu

-Devlet Bahçeli

Kaynak: Gerçek Gündem

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