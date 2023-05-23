'Depodaki oy miktarı Sinan Oğan'ınkinden 7 kat fazla'

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalan adayların hedeflerinin sandığa gitmekten kaçınan veya gidip geçersiz oy kullanan seçmen olduğunu belirtti.

Sarıkaya, 'Hedef 8.5 milyon' başlıklı yazısında "Cumhurbaşkanlığı seçiminin iki tarafı da görünürde ATA İttifakı bileşenlerinin oylarına yoğunlaşıyor gözükse de aslında hedeflerindeki oy deposu farklı" diyerek şunları kaydetti:

"Her ikisinin hedefinde yoğunlaştığı depodaki oyların miktarı da Sinan Oğan veya ATA İttifakı bileşeni partilerin aldığının neredeyse 7 katı fazla. Sözünü ettiğim sandığa gitmekten kaçınan veya gidip geçersiz oy kullanan seçmen… Bu kesimin toplamı 8.5 milyonu geçiyor… Sadece geçersiz kılınan oyların toplamı 1 milyon 37 bin iken, 8 milyon 313 bin seçmen de sandığa gitmemiş.

Geçen seçim sandığa gitmeyen sayısı 6 milyon 700 bin civarındayken, seçmen sayısı artış oranının ötesine geçerek 8.3 milyona ulaştı. Bu da demektir ki, sandığa gitmemeyi ilke haline getirenler bir kenara bırakıldığında, sandığa gitmeyenler içinden kallavi bir seçmeni getirme olanağına sahip."

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