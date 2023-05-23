Fatih Altaylı'dan 'Sinan Oğan' yorumu: Erdoğan, sağ siyasetteki 'Lider yiyici' rolünü bir kez daha oynadı

Fatih Altaylı, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Sinan Oğan'ın ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasını değerlendirdi.

Altaylı, kendi ismini taşıyan internet sitesinde yayımladığı yazısında, "Erdoğan, büyüleyici gücünü sağ siyasetteki tüm olası liderleri yok etmek için kullandı ve başardı." ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Sinan Oğan ikinci turda kimi destekler sorusuna yanıt aranırken çoğunluk Oğan’ın Ak Parti’yi ya da Ak Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’ı destekleyeceğini düşünmüyordu.

Güçlü de argümanları vardı.

– 2014’de Ak Partililer Sinan Oğan’ı TBMM’de yumruklamıştı. Aldığı darbe ile yere düşen Sinan Oğan “Genel Kurul’da 60 ak it bana saldırdı. Evelallah ağızlarının payını aldılar. Ülkücülere bunlar ancak 60’a tek saldırır. TBMM’de Türkmenlere neden sahip çıkmıyor hükümet diye sorunca ak itlerin saldırısına uğradık.” Demişti. Ak Parti ile kol kola giremezdi.

– Birkaç hafta önce katıldığı Teke Tek’de HÜDA Par ile aynı sandığa girmeyeceklerini üzerine basa basa söylemişti.

– Türkiye’nin beka sorunu olarak gördüğü göçmenleri koruyup kollayan birine destek veremezdi.

– Acı gününde yanında olan tek siyasetçiye ayıp etmezdi.

Ben ise bunu söyleyenlere “Emin olmayın” diyor ve geçmişte Bahçeli ile Erdoğan arasındaki polemikleri hatırlatıyordum.

Sadece Bahçeli değil, Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu gibi pek çok önemli ismin Ak Parti karşıtı siyasete nasıl başlayıp, nerede noktaladıklarını görmüştü gözlerimiz… Ve hatta duymuştu kulaklarımız.

Ve kural değişmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağ siyasetteki “Lider yiyici” rolünü bir kez daha oynadı.

DYP lideri Mehmet Ağar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın lider öğütme makinasına girdi.

Ardından Has Parti lideri Numan Kurtulmuş, Erdoğan’ın betonuna mıcır oldu.

Ardından Süleyman Soylu ona katıldı.

Sağın potansiyel liderlerinden görülen Metih Feyzioğlu ucuza kapatıldı.

Siyasal İslamcı genç aydınların lider adayı Ahmet Davutoğlu parti içinde sürklase edilip bir kenara atıldı.

Olası tüm rakip liderler sırayla öğütüldü, yok edildi.

Erdoğan, büyüleyici gücünü sağ siyasetteki tüm olası liderleri yok etmek için kullandı ve başardı.

Şimdilik buna dayanan iki lider var.

Biri hiç kuşkusuz Meral Akşener diğeri ise Ümit Özdağ.

Erdoğan’ın siyasi gücüne ve bu gücü kullanış biçimine şapka çıkarmak şart.

Hiç kimse bu kadar fazla lideri ya da lider adayını bu kadar kolaylıkla öğütmeyi başaramamıştı.

Bu listeye son eklenen Oğan oldu.

Ama ben yine de Devlet Bahçeli’yi bu listeye yazamam.

Çünkü orada kimin kimi öğüttüğü konusu biraz farklı.

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