Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turuna günler kala... İktidardan kamu borçlarının yapılandırılmasına ilişkin bir hamle daha

Seçimlerin ikinci turuna günler kala Cumhurbaşkanlığı kararıyla, kamu borçlarıyla ilgili karar çıktı. Yapılandırma süresi 1 ay uzatıldı.

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Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turuna günler kala... İktidardan kamu borçlarının yapılandırılmasına ilişkin bir hamle daha

Kamu borçlarına yapılandırma için başvuru tarihi bir ay uzatılıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla yapılandırma için başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran'a çekilecek. İlk taksit ödeme süresi de bir ay uzamış olacak.

Yapılandırma yasası 13 Mart tarihinde yürürlüğe girdi. Devlete olan birçok başlıktaki borç yapılandırmaya girdi.

Cumhurbaşkanı'na başvuru süresini ve ilk taksit ödeme süresini bir ay uzatma yetkisi veriliyordu.

NTV'de yer alan habere göre, haziran sonuna kadar yapılandırmada başvuru süresini uzatmak üzere bir çalışma yapılıyor. Böylelikle yapılandırmada başvuru süresi haziran sonuna kadar uzatılacak.

Yapılandırma kapsamında bugüne kadar 3 milyon 279 bin mükellef, 180 milyar TL'lik borç yapılandırdı.

Başvurular sonrasında 4 milyon 884 bin adet yapılandırma dosyası oluşturuldu.

Bu işlemler sırasında tahsil edilen tutar ise 8,2 milyar liraya ulaştı.

PEŞİN VEYA TAKSİTLE ÖDEME SEÇENEĞİ

Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor. 

Peşin ödeme halinde, yapılandırılan borcun gecikme faizi ve cezasının yüzde 90'ına kadar olan kısmı silinebiliyor.

HANGİ BORÇLARI KAPSAYACAK?

Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.

Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek.

Etiketler
2023 seçim trafik vergi
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