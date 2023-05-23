Alparslan Türkeş Vakfı yöneticisinden Kılıçdaroğlu’na destek

Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekteri Alparslan Yılmaz, cumhurbaşkanlığı için ikinci tur seçiminde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini söyledi.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir adayın 50+1 şartını sağlayamaması nedeniyle bu pazar günü bir kez daha sandık başına gidecek. Yarışın ikinci turunda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

Twitter hesabından video yayınlayan Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekteri Alparslan Yılmaz, "Türk milliyetçisi dava arkadaşlarıma çağrımdır, sandığa gidip ülkemize sahip çıkalım. Türkçülük ve ümmetçilik yan yana gelemez" diye konuştu.

Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Türk milliyetçisi dava arkadaşlarıma çağrımdır: Türk yurdu Anadolu istila altında. Türklük, Hüdapar üzerinden tartışmaya açılıyor. Ankara’nın orta yerinde Türk Milliyetçisi genç bir akademisyen torbacılara öldürttürülüyor. Mafya düzeni ülkeye hakim... Cemaatler kurumların içini boşaltıyor. Ekonomimiz yerlerde sürünüyor. İşte tam da şimdi, Türk milliyetçileri tarafımızı aydınlıktan yana seçelim. Sandığa gidip ülkemize sahip çıkalım. Türkçülük ve Ümmetçilik yan yana gelmez, saygılarımla." 

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