Oğuzhan Uğur, Kılıçdaroğlu'nun katıldığı yayında stüdyoyu terk eden AKP'linin videosunu paylaştı

YouTube'ta yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programına Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. Program esnasında "Babala Tv ekibinden bir hanımefendi sağ arka çaprazımdan fotoğrafımı veya videomu çektiğini farkettim. Neden çekti bilmiyorum. Ekibin baskısı sürekli üzerimde. Telefonum dahi istendi bende vermedim" paylaşımı yapan AKP'li fenomen programdan çıkarıldı.

Daha sonraki paylaşımında "Anlık olarak can güvenliğimden dolayı yanımda bulunan arkadaşla birlikte salonu terkettim." ifadelerini yazan fenomenin programda yaşadıkları yayınladı.