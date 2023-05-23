Ahmet Türk: Kürt illerinde 'Kılıçdaroğlu'na oy vermeyin' baskısı yapılıyor

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, "AKP’li milletvekillerinin beraberindeki vali, kaymakam, karakol komutanlarının, ilçede kanaat önderleri ile muhtarlara Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermemeleri için baskı yapıyor." dedi.

Ahmet Türk: Kürt illerinde 'Kılıçdaroğlu'na oy vermeyin' baskısı yapılıyor

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, seçim öncesinde Mardin Mazıdağı’nda AKP milletvekillerinin beraberindeki vali, kaymakam, karakol komutanlarının, ilçede kanaat önderleri ile muhtarlara Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermemeleri için baskı yaptığını söyledi.

Artı Gerçek’ten Ezgi Yıldız’a konuşan Türk, şunları kaydetti:

“Bu bir referandum. Herkes sandığa gitmeli ve sandığın başından ayrılmamalı. Sandıklardan muhaliflerin uzak tutulduğu bir süreci yaşadık. Aslında hem Yeşil Sol Parti hem de CHP sandıklarda yetersiz kaldığı için bu sonucu aldık. Kürt illerinde büyük bir baskı var biz CHP’yi de bu konuda bilgilendirdik. AKP’li milletvekillerinin beraberindeki vali, kaymakam, karakol komutanlarının, ilçede kanaat önderleri ile muhtarlara Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermemeleri için baskı yapıyor. Akıl alır gibi değil. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor zamanında müdahaleler yapılmalı. Ben buradaki halkın tercihini Kılıçdaroğlu’ndan yana kullanacağına inanıyorum ama baskıların ve hilelerin olduğu yerde başarılı olmanın mümkün olmadığını da belirtmek isterim. Demokratik seçimi sağlayabilirlerse kazanabilirler aksi halde mümkün değil.”

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