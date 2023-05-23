HÜDAPAR'dan Meral Akşener hakkında suç duyurusu
AKP listelerinden Meclis'e giren HÜDAPAR, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu.
Hizbullah ile organik bağı olduğu gerekçesiyle siyasetin gündeminde olan ve AKP listelerinden TBMM’ye giren HÜDA PAR, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu.
HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şöyle denildi:
“Partimize yönelik sarfettiği çirkin, ahlak sınırlarını aşan, siyasi olgunluğa yakışmayan ve bir siyasetçinin sahip olması gereken asgari nezaketi ihlal eden hakaretleri sebebiyle Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”
Akşener ne demişti? Akşener, dün katıldığı Habertürk canlı yayınında, HÜDA PAR’ın programında yer alan, "kadın sahiplendirilmesi" ifadesine tepki göstermiş, "Kadını sahiplendirmek ne demek? Dangalak! Seni sahiplendirelim" demişti.
Son Güncelleme: