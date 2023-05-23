Altun'dan montaj videoya tepki gösteren Kılıçdaroğlu'na: Bu aziz millet her hakaretin hesabını soracak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu aziz millet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan her hakaretin, her hain saldırının hesabını sordu. Yine soracak Allah'ın izniyle." dedi.

Altun'dan montaj videoya tepki gösteren Kılıçdaroğlu'na: Bu aziz millet her hakaretin hesabını soracak

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. "Bu aziz millet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan her hakaretin, her hain saldırının hesabını sordu. Yine soracak Allah'ın izniyle” ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Bu aziz millet terör örgütlerine destek veren, onların temsilcileriyle kapalı kapılar ardında gizli kapaklı pazarlıklar yapan ve kendisini aptal yerine koyarak bir hafta içinde kılıktan kılığa giren sözüm ona siyasetçilere gereken dersi verecektir. Biz, dış güçlerin içimize serpmeye çalıştığı nefret tohumları yeşermesin diye çalışmaya, temiz siyaseti savunmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz sevgi kültürünü büyütmenin derdindeyiz. Cumhurbaşkanımıza bu çirkin ifadeleri yakıştıranları bir kez daha milletimize şikâyet ediyor, milletimizin bize çizeceği istikameti büyük bir heyecanla bekliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından en son yaptığı paylaşımda, kendisi ile PKK’lıların montajlanarak servis edildiği video üzerinden propaganda yapan Recep Tayyip Erdoğan’a “Montajcı sahtekar” demişti.

Kılıçdaroğlu, “Ben iftiraya uğramaktan yoruldum, bu bana iftira atmaktan yorulmadı. Sen kimin temiz olduğunu, kimin kirli olduğunu herkese göster ya Rabbi. Amin!” ifadelerini kullanmıştı.

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