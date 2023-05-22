Erdoğan itiraf etti: 'Kılıçdaroğlu Kandil’dekilerle video çekti; ama montaj, ama şu, ama...'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden önce düzenlediği tüm mitinglerde, CHP'nin 'Haydi' reklam filmine montaj ile PKK elebaşı eklenen videosunu sahiplendi. Erdoğan görüntülerin montaj olduğunu da itiraf etti.

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14 Mayıs seçimleri için yapılan siyasi çalışmalarda belki de en tartışmalı konu AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tüm mitinglerde izlettiği Kılıçdaroğlu'nun 'Haydi' reklam filmine montaj ile PKK elebaşı eklenen videosu olmuştu. 

ERDOĞAN İTİRAF ETTİ 

Erdoğan TRT canlı yayınında katıldığı programda kendisine yöneltilen bu soru üzerine görüntülerin montaj olduğunu kabul etti. 

Videonun montaj olduğunu kabul eden Erdoğan, yine de Kılıçdaroğlu ve PKK elebaşısının birlikte çekim yaptığını iddia etmeye devam etti. 

Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle 'haydi haydi' türü video çekimleri var. Ama montaj ama şu ama bu. Video çekimleri yaptılar" ifadelerini kullandı. 

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