Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Montajcı sahtekar

14 Mayıs seçimlerine giderken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasında rakibi Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütüyle iltisaklı olduğunu iddia etti. Erdoğan, katıldığı tüm mitinglerde Kılıçdaroğlu'nun 'Haydi' reklam filmine PKK elebaşının montaj ile eklendiği görüntüler izletilmişti.

Erdoğan TRT canlı yayınında katıldığı programda kendisine yöneltilen bu soru üzerine görüntülerin montaj olduğunu kabul etti. Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle 'haydi haydi' türü video çekimleri var. Ama montaj ama şu ama bu. Video çekimleri yaptılar" dedi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sözlerine Twitter'dan yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Montajcı sahtekar" dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Ben iftiraya uğramaktan yoruldum, bu bana iftira atmaktan yorulmadı. Sen kimin temiz olduğunu, kimin kirli olduğunu herkese göster ya Rabbi. Amin!"