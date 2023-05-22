Yurtdışında şu ana kadar kullanılan oy sayısı açıklandı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1,3 milyonu geçti. Sürenin 12 günden 5 güne inmesine rağmen katılım oranı ve kullanılan oy tüm zamanların rekoruna gidiyor

Yurtdışında şu ana kadar kullanılan oy sayısı açıklandı

28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 466 bin 452'ye ulaştı.

Yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde, ikinci tur için oy verme işlemleri sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'dan alınan bilgiye göre, saat 22.00 itibariyle, yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 466 bin 452 oldu.

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