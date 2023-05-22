Sarıgül: Sinan Oğan, beni bu akşam şaşırttı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı ve CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Sayın Sinan Oğan, beni bu akşam şaşırttı. Hayretler içindeyim. Gerekçeleri inandırıcı değil” dedi.

Sarıgül: Sinan Oğan, beni bu akşam şaşırttı

8'inci dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Erzincan listesinden girerek milletvekili seçilen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2’nci tur seçim çalışmaları kapsamında, Mardin’i ziyaret etti.

Derik ilçesinde vatandaşları ziyaret eden Sarıgül, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan’ın, ikinci turda Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ı destekleme kararına ilişkin, "Sayın Sinan Oğan, beni bu akşam şaşırttı. Hayretler içindeyim. Gerekçeleri inandırıcı değil. ‘Ülke iyi yönetilmiyor, ama ne yapalım, istikrar bozulmasın.’ Böyle şey olur mu? Yanlışta ısrar olmaz. Kötü giden istikrar değildir. Ama toplumsal vicdan Kılıçdaroğlu’dan yanadır. Haklı olan Kılıçdaroğlu’dur” diye konuştu.

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