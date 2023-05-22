Sinan Oğan’dan Aliyev iddialarına yanıt: Muhatabım Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'dur

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasında Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı. Oğan, “Bu kararı almadan önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştünüz mü?” sorusuna da yanıt verdi.

Sinan Oğan, Ankara’da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminde Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak yüzde 5,2 oyla seçimlerin ikinci turu üzerinde etkili bir noktaya ulaştıklarını söyledi.

Rudaw’da yer alan habere göre, seçimden sonra ikinci tur oylamada yer alacak Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü hatırlattı.

Hangi adayı destekleyeceklerine dair kararı ATA İttifakı birleşenleri ile müzakere ettiklerini vurgulayan Oğan, “Bu müzakere ve istişareler ve tabandan gelen mesajlar sonucunda ikinci turda Cumhur İttifakı’nın adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum” dedi.

Öte yandan gazeteci Yavuz Selim Demirağ, Sinan Oğan, Erdoğan’ı destekleme kararının ardından Azerbaycan Devlet Başkanı İlhan Aliyev olduğunu iddia etti.

Benzer bir iddiayı İYİ Parti Grup Başkanı Vekili İbrahim Özkan da gündeme getirdi.

Özkan Twitterdan yaptığı paylaşımda, “Sinan Oğandan fazla beklentiniz olmasın. Aliyev ne derse onu yapar. Oğan'ın aldığı oylar tepki oylarıdır o oylar geri gelecek..” dedi.

Sinan Oğan, basın toplantısının ardından “Bu kararı almadan önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştünüz mü?” sorusuna, “Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır, ana muhalefet lideri de Sayın Kılıçdaroğlu’dur. Muhatabım onlardır” yanıtını verdi.