Kılıçdaroğlu'ndan sandık çağrısı: Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı da artık netleşmiştir

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençler, kendilerini sahte muhalifle manipüle eden Erdoğan'ın hesabını kesecek. Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı da artık netleşmiştir" dedi.

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Kılıçdaroğlu'ndan sandık çağrısı: Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı da artık netleşmiştir

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçmene çağrı yaptı. 

Twitter'dan açıklama yapan Kılıçdaroğlu "İkinci turda kimseyi manipüle edemeyecekler. Tüm maskeler düştü, her şey gün gibi ortada. Gençler, kendilerini sahte muhalifle manipüle eden Erdoğan'ın hesabını kesecek. Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı da artık netleşmiştir. Seçim sıfırdan başlamıştır. Haydi Sandığa!" dedi. 

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, bugün ikinci turda Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıklamıştı. 

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Kemal Kılıçdaroğlu seçim 2023 Millet İttifakı
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