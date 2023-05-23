Oy sandıklarının yanına mescit kurup ezan okuttular

Almanya'nın Münih kentinde seçimlerin ikinci turu için oy verme işleminin yapıldığı sandıkların hemen yanına mescit kuruldu. Başkonsolos, "Vatandaşlar istiyor" diyerek mescidi savundu.

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Oy sandıklarının yanına mescit kurup ezan okuttular

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi sürerken, Almanya’nın Münih kentinde sandıkların hemen yanına siyah örtü ile kaplı bir mescit kuruldu.

Avrupa Postası'nda yer alan habere göre, ilk turda olduğu gibi, ikinci turda da seçmenler oy kullanırken, mescitten mikrofonla ezan sesleri yükseliyor ve bir grup oraya gidip toplu namaz kılınıyor. Mescidin kurulma fikrinin AKP’lilerden geldiği, YSK tarafından temsilci tayin edilen Başkonsolos Süalp Erdoğan’ın ise, buna onay verdiği belirtildi.

DİN İLE SİYASETİ YAN YANA GETİRDİLER

Münih'te oy verme işlemleri sürerken, burada mikrofonla ezan okunduğu, namazlar kılındığı bildirildi.

İran veya Afganistan’daki seçim merkezlerinde bile görülmesi mümkün olmayan bir manzarayı Almanya’nın tam göbeğinde gerçekleştiren Başkonsolosluğun, bununla ilgili itirazlara, “Vatandaşlar istiyor“ yanıtını verdiği belirtildi. Münih Başkonsolosluğu küçük olduğu için, oy verme işlemi için Karlsplatz 21-24, Münih adresinde bulunan boş Galeria-Kaufhof’tan bir salon kiralandı.

SİYAH ÖRTÜ, KIRMIZI HALI, MİKROFON

Sandıkların hemen yanına AKP’lilerin talebi ve MHP’lilerin desteğiyle siyah örtülerle kaplı, kırmızı halı döşeli mescit yerleştirildi. Vatandaşlar burada oylarını verirken, içeriden mikrofonla okunan ezanın sesleri yükseliyor, namazlar kılındığı bildirildi.

Sandıkların yanında mescit kurulması, din ve siyasetin iç içe geçirilmeye çalıştığı şeklinde yorumlandı.

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2023 seçim Almanya
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