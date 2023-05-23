Sinan Oğan'ın oyları: Yüzde 5.17'nin kaçı Kılıçdaroğlu'na, kaçı Erdoğan'a gider?
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Sinan Oğan'a oy veren kitlenin 28 Mayıs'ta hangi adayı destekleyecekleri merak konusu oldu.
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 44.88 oranında destek bulduğu, ancak '50+1' şartının sağlanamaması nedeniyle ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimininde yüzde 5.17'lik oyuyla kritik bir konuma gelen Sinan Oğan'ın 28 Mayıs'ta kimi destekleyeceği merak konusuydu.
Oğan, dün akşam saatlerinde kamuoyundaki soru işaretlerini giderdi ve ikinci turda Erdoğan'ı açıkça desteklediğini söyledi.
Söylemlerini büyük ölçüde sığınmacıları geri göndermek üzerine kuran Oğan'ın, yıllardır izlediği politikalarla krizi tırmandıran iktidar kanadının yanında saf tutması, başta kendisini aday gösteren ATA İttifakı'nın 'demirbaşı' - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın destekçilerinin eleştirilerine yol açtı.
Öte yandan Ümit Özdağ da bu süre zarfında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile iki görüşme gerçekleştirdi. Bugün yapacağı açıklamayla tutumunu taraftarlarıyla paylaşmış olacak. Kulislerde Özdağ'ın Millet İttifakı'na desteğini açıklayabileceği konuşuluyor.