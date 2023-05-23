Sinan Oğan'ın oyları: Yüzde 5.17'nin kaçı Kılıçdaroğlu'na, kaçı Erdoğan'a gider?

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 44.88 oranında destek bulduğu, ancak '50+1' şartının sağlanamaması nedeniyle ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimininde yüzde 5.17'lik oyuyla kritik bir konuma gelen Sinan Oğan'ın 28 Mayıs'ta kimi destekleyeceği merak konusuydu.