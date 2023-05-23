Oğuzhan Uğur, Kılıçdaroğlu yayınındaki trol saldırısına dair yeni video paylaştı: 'Yine saf saf açıklama yapmışım'

Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı ve 7 saat süren Mevzular Açık Mikrofon programında yaşanan 'trol saldırısına' ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.

Yayın sırasında ve sonrasında özellikle sosyal medyada hedef gösterildiklerini belirten Uğur, "Bazı basının yalan ve çirkin başlıkları yüzünden, dünden beri şahsıma ve hatta aileme küçük bir tayfa tarafından ağır hakaretler edilmektedir. Programa katılan bir genç 'Oğuzhan Uğur beni ve ailemi hedef gösterdi. Can güvenliğim yok' gibi yalan açıklamalarda bulunduğu için. Hatta Melih Gökçek de konuyu sahiplenip, benden bu genç adına hesap sormak istedi" ifadesini kullandı; ardından şunları kaydetti:

"Sonrasında paralı hesapların ve bazı basının da desteğiyle olayın b*kunu çıkarttılar afedersiniz. Bakın aslında o gence nasıl davranmışım. İzleyiniz. Bu diyalogtan sonra yanına da gittim, tatlı tatlı konuştum. Canlı yayın açmamış, özür de diledim. Tamamını ana bölümde izleyeceksiniz. Ne bir yerde adını geçirdim, ne de hedef gösterdim. Tweetlerim aşağıda, bakınız. Yalanlarının reytingi büyüyünce, hakkım olan yanıtı verip 'yalan söylüyorlar, inanmayın dedim' Bu mu hedef göstermek? Teessüf ederim =) Video kesilmemiştir. Yine saf saf açıklama yapmışım videoda bir ton. Peh… Haa evet, elbette hukuk önünde hesap soracağız."