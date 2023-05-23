Montaj itirafı sonrası tepkiler çığ gibi; AKP'nin önüne çelenk bırakıldı: 'Helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün katıldığı programda Kılıçdaroğlu'nun PKK elebaşlarıyla montajlanan görüntülerine ilişkin konuşmuş, Erdoğan görüntülerin montaj olduğunu itiraf etmişti.

KAFTANCIOĞLU AKP ÖNÜNDE

Erdoğan'ın sözleri büyük tepki çekerken; bugün CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu AKP İl Başkanlığı'na çelenk bıraktı.

Burada bir açıklama yapan Kaftancıoğlu, "AKP’ye açık çağrımızdır. Seçim yarışında adil olmayacağınızı biliyorduk. Tüm televizyon kanallarını, TRT’yi arkanıza alacağınızı, sesimizi duyurmamıza devletin tüm imkanlarını kullanarak engel olacağınızı biliyorduk. Miting alanlarımızla ilgili sorun çıkaracağınızı, yasaklarla halka ulaşmamıza engel olacağınızı biliyorduk. Fakat siz bu organize kötülüğü, şeytanı bile utandıracak kadar ileri bir seviyeye taşıdınız. Allah korkusunu, vicdanı, ahlakı, iyi olan her türlü duyguyu bir kenara koydunuz ve içinizdeki kötülüğü sadece bizim değil, Türk milletinin üstüne boca ettiniz" dedi.

Kaftancıoğlu, "Montaj kasetlerle olmayanı varmış gibi gösterdiniz, sahtekarlık yaptınız. Sahteliği her yerinden akan görüntüleri miting alanlarında göstermekle kalmadınız, “mitingi canlı yayınlıyor” görüntüsü altında tüm yandaş kanallarınızdan milyonlara izlettirdiniz. Güç, para ve iktidar için tüm değerlerinizi bir kenara bırakalı, hakikatin ötesine geçeli çok olmuştu. Siz hakikatin ötesini bile aştınız, o dipsiz kuyunun karanlık, rutubetli köşelerinden çamur siyasetini kendinize yol bellediniz.

Buradan açık çağrımızdır. Kötülüğü kendine yol yapanlar, kötülükte şeytanı bile çırak çıkaranlarla asla helalleşmeyeceğiz. Hesaplaşacağız! Tüm yalanlarınızın, kötülüklerin hesabını önce bu dünyada, sonra öbür dünyada vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

"HESAPLAŞACAĞIZ"

Kaftancıoğlu sözlerini "Türkiye’yi sizin rutubetli karanlığınıza bırakmayacağız! Bu ülkenin evlatları 28 Mayıs’ta yarattığınız cehennemin kapılarını sonuna kadar kapatacak ve o kapıları iyilikle mühürleyecek. Çünkü bu vatan, toprağına göz dikenlere, kendisine cehennemi layık görenlere karşı iyilikte birleşerek, umudu kuru sofrasına katık ederek kuruldu. Unutmayın: Biz bu kötülüğü affetmeyeceğiz. Millet affetmeyecek. Tarih affetmeyecek" diyerek tamamladı.