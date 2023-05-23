Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Mevzular Açık Mikrofon programının tanıtım videosu yayınlandı

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Babala TV Mevzular Açık Mikrofon programının tanıtım videosu yayınlandı.

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu son yılları en çok izlenen programlarından Babala TV Mevzular Açık Mikrofon'a katıldı. 

Merakla beklenen programın tanıtım videosu bugün yayınlandı. 

NE OLMUŞTU?

Söz konusu yayın geçtiğimiz pazar günü çekilmişti. Program toplam 7 saat sürmüştü.

Kılıçdaroğlu, programa ilişkin değerlendirmesinde, "Aklınıza ne geliyorsa sorun dedim. Samimi olmak lazım, cevap verirken de samimi olmak lazım. O samimiyeti de hissettirdik. Hatamız varsa da 'Kardeşim hatamız var' dedik. Hatta bir AK Partili 'Valla beni şaşırttınız' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

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