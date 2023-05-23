Hüda-Par'ın suç duyurusuna Akşener'den yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çekmeköy’de açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin, HÜDA PAR’ın kendisi hakkındaki suç duyurusunu sorması üzerine Akşener, ‘Şeref madalyasıdır’ yanıtını verdi.

Hüda-Par'ın suç duyurusuna Akşener'den yanıt

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna günler kala İYİ Parti lideri Akşener, saha çalışmalarına devam ediyor.

Gezdiği evlerdeki yoksulluğu anlatan Akşener, iktidarın Türkiye’deki yoksul ailelere yardım edebilme imkanın ortadan kalktığını aktardı.

“O EVLERDEN KILIÇDAROĞLU’NA OY İSTEDİM”

Akşener, şunları söyledi:

"Bugün gezdiğimiz evlerde gördüklerimin yaşattığı dehşet bu değişimin olması gerektiğini söylüyor bize. Ailelerde genç bağımlılık artmış, ortaokul ve liselere giren silah, içki ve haptan bahsetmişti çocuklar. Bugün girdiğim evlerde ise hem eğitimdeki bozukluk, bağımlılığın arttığı, dar ve arka sokaklarda çok sayıda uyuşturucunun satıldığı, gençlerin bağımlı hale getirildikten sonra satıcıya çevrildiği bir İstanbul ara sokakları.

Bütün bunların neticesinde gördüğüm şey şu; kaynamayan tencerelerin yanında şiddet gören kadınlar, bir türlü kilo alamayan ya da obezleşen çocuklar, ortaokul liseye gidip üniversiteyi hiç aklından geçirmeyip tamirhanelerde çalışan çocuklar, garaj gibi evlerde oturan aileler ile karşı karşıyayız. İnsanların yoksullaştığı, Türkiye’yi yönetenlerin o kadar yoksul aileye yardım edebilme imkanı ortadan kalkmış. Çocuklarına, eşlerine iş isteyen kadınlar bize bu ucube sistemin Türkiye’yi uçurumun eşiğine getirdiğini gösteriyor. O evlerden Kılıçdaroğlu’na oy istemek üzere dolaştım."

HÜDA-PAR'A YANIT 

Akşener, dün katıldığı bir televizyon programında Hüda-Par'a yönelik sarf ettiği 'Dangalak' sözü sonrası kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin konuştu. 

Akşener suç duyurusu için 'Şeref madalyasıdır' dedi. 

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