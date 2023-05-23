Yeni gelişme: Necip Hablemitoğlu davasında tahliye kararlarına yapılan itiraz reddedildi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin davada, son duruşmada tahliye kararları verildi.

Aralarında firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu, 6'sı tutuklu olmak üzere 10 sanığın yargılandığı davada sanık ve taraf avukatlarının beyanını alan mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

TUTUKLU SANIK KALMADI

Tutuklu sanıklar; Nuri Gökhan Bozkır, Aydın Köstem, FETÖ sanığı eski istihbaratçı Enver Altaylı, Fikret Emek ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve tutuksuz sanık Mehmet Narin'in katıldığı davada mahkeme heyeti, 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'haftanın belirli günü imza atmak' şartıyla tutuklu sanıkların tahliyesine karar verirken duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ REDDEDİLDİ

Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün, ara karara yönelik mütalaasında 'sanıkların tutukluluk halinin devamı'nı talep ederek, tahliye kararlarına itiraz etti.

Sanık Levent Göktaş’ın avukatı Hüseyin Ersöz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tahliye kararlarına yapılan itirazın Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiğini açıkladı.

Ersöz, “Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi, Necip Hablemitoğlu Cinayeti Davası’nda verilen tahliye kararlarının ‘hukuka uygun’ olduğu kararı vererek, Savcılığın itirazını reddetti. Bu Karar ‘kesin’ nitelikte. Mahkemenin yaptığı suç duyurusu ile ‘gerçek faillerin’ tespiti ve yargı önüne çıkarılması gerekiyor. Yıllardır devam eden soruşturma, bir yalancı tanık ve varsayımlarla, cinayet günü Kazakistan’da olan bir sanığa yüklenmeye çalışıldı. Eminim ki gerçek failler kapalı kapılar ardında yaşananları tebessüm ederek takip etti. Bu cinayetin faillerini ortaya çıkarmak, yargının namus borcu olmalıydı ve halihazırda da öyle. Kamuoyu vicdanı ancak bu şekilde tatmin olabilir” dedi.

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi, Necip Hablemitoğlu Cinayeti Davası’nda verilen tahliye kararlarının “hukuka uygun” olduğu kararı vererek, Savcılığın itirazını reddetti. Bu Karar “kesin” nitelikte. Mahkemenin yaptığı suç duyurusu ile “gerçek faillerin” tespiti ve yargı önüne… https://t.co/w2u6ucB6HX pic.twitter.com/WFzuWlx5nM — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) May 23, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem