Yeni gelişme: Necip Hablemitoğlu davasında tahliye kararlarına yapılan itiraz reddedildi

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayeti davasında tetikçi olduğu iddia edilen Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve FETÖ sanığı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 6 sanığın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi.

Yeni gelişme: Necip Hablemitoğlu davasında tahliye kararlarına yapılan itiraz reddedildi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin davada, son duruşmada tahliye kararları verildi.

Aralarında firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu, 6'sı tutuklu olmak üzere 10 sanığın yargılandığı davada sanık ve taraf avukatlarının beyanını alan mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

TUTUKLU SANIK KALMADI

Tutuklu sanıklar; Nuri Gökhan Bozkır, Aydın Köstem, FETÖ sanığı eski istihbaratçı Enver Altaylı, Fikret Emek ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve tutuksuz sanık Mehmet Narin'in katıldığı davada mahkeme heyeti, 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'haftanın belirli günü imza atmak' şartıyla tutuklu sanıkların tahliyesine karar verirken duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi. 

Hablemitoğlu davası karanlığa sürükleniyor: Savcıya karşı çıkan Kazak tanık kim, deliller işkenceyle mi karartıldı?Hablemitoğlu davası karanlığa sürükleniyor: Savcıya karşı çıkan Kazak tanık kim, deliller işkenceyle mi karartıldı?Siyaset

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ REDDEDİLDİ

Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün, ara karara yönelik mütalaasında 'sanıkların tutukluluk halinin devamı'nı talep ederek, tahliye kararlarına itiraz etti.

Sanık Levent Göktaş’ın avukatı Hüseyin Ersöz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tahliye kararlarına yapılan itirazın Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiğini açıkladı.

Ersöz, “Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi, Necip Hablemitoğlu Cinayeti Davası’nda verilen tahliye kararlarının ‘hukuka uygun’ olduğu kararı vererek, Savcılığın itirazını reddetti. Bu Karar ‘kesin’ nitelikte. Mahkemenin yaptığı suç duyurusu ile ‘gerçek faillerin’ tespiti ve yargı önüne çıkarılması gerekiyor. Yıllardır devam eden soruşturma, bir yalancı tanık ve varsayımlarla, cinayet günü Kazakistan’da olan bir sanığa yüklenmeye çalışıldı. Eminim ki gerçek failler kapalı kapılar ardında yaşananları tebessüm ederek takip etti. Bu cinayetin faillerini ortaya çıkarmak, yargının namus borcu olmalıydı ve halihazırda da öyle. Kamuoyu vicdanı ancak bu şekilde tatmin olabilir” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Levent Göktaş - Hablemitoğlu suikastı Necip Hablemitoğlu
Soylu önce paylaştı sonra sildi: Rektörlükte Atatürk yok Erdoğan var! Rektörlükte Atatürk yok Erdoğan var!
Çok karamsarlar... Girdikleri ortam buz kesiyor! İşte enerjisi düşük 4 burç Çok karamsarlar... Girdikleri ortam buz kesiyor! İşte enerjisi düşük 4 burç
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 'montaj itirafına' Hatay'da çok sert yanıt: "Sahtekarlık yapan adamdan cumhurbaşkanı olmaz" Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 'montaj itirafına' Hatay'da çok sert yanıt
Aşçıların sırrıymış! Donmuş kıymayı sağlıklı yoldan çözdürme yolu Aşçıların sırrıymış! Donmuş kıymayı sağlıklı yoldan çözdürme yolu
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve emekli zammı için rakam ortaya çıktı: İşte yeni memur ve emekli maaşları tablosu Memur ve emekli zammı için rakam ortaya çıktı: İşte yeni memur ve emekli maaşları tablosu
Haziran ayının en şanslı 3 burcu belli oldu: Kariyerlerinde 10 basamak birden yükselecekler Haziran ayının en şanslı 3 burcu belli oldu
Dikkat çeken veriler: İşte 28 Mayıs'ta seçimin kaderini değiştirebilecek 19 il! Dikkat çeken veriler: İşte 28 Mayıs'ta seçimin kaderini değiştirebilecek 19 il!
Erdoğan'ın 'itirafı' için kim, ne dedi? 'Ben 'kandırıldı' sanıyordum, montaj olduğunu bile bile izletiyormuş' 'Ben 'kandırıldı' sanıyordum, montaj olduğunu bile bile izletiyormuş'
Sinan Oğan'ın oyları: Yüzde 5.17'nin kaçı Kılıçdaroğlu'na, kaçı Erdoğan'a gider? Yüzde 5.17'nin kaçı Kılıçdaroğlu'na, kaçı Erdoğan'a gider?