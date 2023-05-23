Soylu önce paylaştı sonra sildi: Rektörlükte Atatürk yok Erdoğan var!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne dair paylaşımında yer alan fotoğraf tepki çekti. Rektörlükte, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının yer alması dikkat çekti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nü ziyaret etti. Soylu, söz konusu ziyareti Twitter hesabından paylaştı. Soylu paylaşımına “İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nü ziyaretimizden. Değerli hocalarımıza, kıymetli muhabbetleri için teşekkür ederiz” notunu düştü.
Paylaşımda yer alan fotoğrafta ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının yer alması dikkat çekti.
Söz konusu fotoğrafa tepki gösterilmesinin ardından Soylu’nun kısa sürede paylaşımını sildiği görüldü.
İşte o paylaşım:
TEKRAR PAYLAŞTI
Süleyman Soylu, aradan geçen kısa sürede ise tekrar aynı paylaşımı yaptı.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nü ziyaretimizden...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 23, 2023
Değerli hocalarımıza, kıymetli muhabbetleri için teşekkür ediyoruz pic.twitter.com/HggFHcqgo4