AKP'den CHP'ye geçti, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı oldu: Linçler üzmüyor

İktidar partisinde uzun yıllar siyaset yapan, 2019 yerel seçimlerinde AKP Kayapınar Belediye Başkan adayı olan avukat Cevdet Nasıranlı, Ocak 2022’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takılan rozetle muhalefet saflarına geçti.

Ana muhalefet partisinin Doğu Masası çalışmalarında da görev alan Nasıranlı 14 Mayıs seçimlerinin ardından Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlarından biri oldu.

Diyarbakır 4. sıra milletvekili adayı da gösterilen Nasıranlı’nın geçmişte AKP tarafındayken yaptığı sosyal medya paylaşımları da gündeme getirildi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre "Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Erdoğan fanatiği çıktı" ifadeleriyle dolaşıma sokulan eleştirilere dair konuşan Nasıranlı, "İki yıl boyunca kayyım sürecini, yapılan yanlışları, ekonomik süreci eleştirdik. Bu tweetlere kimse neden bakmıyor? Ben AK Parti içerisinde aktif siyasetteyken iki yıl eleştirdim ve ayrıldım. Bunun bedelini de ödedim" diye konuştu.

'ART NİYET GÖSTERGESİ'

Geçmişte yaptığı paylaşımlara dair gelen tepkileri değerlendiren Nasıranlı, AKP'de siyaset yaparken doğru atılan adımların da olduğunu söyledi. Gelinen noktada yaklaşık iki yıldır CHP’de aktif siyaset yaptığını, milletvekili adayı olduğunu belirten

Nasıranlı söz konusu paylaşımların yeniden gündeme getirilmesinin “art niyetli” olduğunu belirtti. “Kendisini CHP’li gösterip bize saldıranlar, doğru işleri görmeyip 21 yıl sonra Diyarbakır’dan milletvekili çıkardığımızı görmeyip saldırmaları art niyet göstergesidir” diyen Nasıranlı sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti’deyken toplumsal çalışmalar yaptık, uyuşturucuyla mücadele için katkılar sunmaya çalıştık. O gün yaptığım açıklamalarda hep toplumu kucaklayıcı bir dil kullandım. Orada siyaset yapıyorsanız elbette ki genel başkanınızın bazı paylaşımlarına destek vereceksiniz. Bu gayet doğal bir şeydir. Geçmişimle utanan bir adam olmadığım için tweet sil, kapat gibi işlere de girmedim."

'AK PARTİLİLERİN LİNCİ BENİ ÜZMÜYOR'

İnsanların bugünkü çalışmalarına bakması gerektiğini ifade eden Nasıranlı, AKP içerisindeyken de iki yıl boyunca eleştirilerini kayda geçirdiğini söyledi.

AKP'den CHP’ye geçtiği süreçte ölüm tehdidi alması nedeniyle tahsis edilen koruma polisleri kaldırılan Nasıranlı, "İki yıl boyunca kayyım sürecini, yapılan yanlışları, ekonomik süreci eleştirdik. Bu tweetlere kimse neden bakmıyor? Ben AK Parti içerisinde aktif siyasetteyken iki yıl eleştirdim ve ayrıldım. Bunun bedelini de ödedim. O zaman o kanattan linç yemiştik. Benim anlamadığım CHP’ye destek verip yaptığımız işlere katkı sunacağına onların gemisine su taşıyorlar. AK Partililerin linci beni hiç üzmüyor. Ama bizim camiadan olanlarınkine aklım almıyor. Elbette üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.

‘KILIÇDAROĞLU’YLA SİYASETİMİZİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

28 Mayıs seçimleri için sahada çalışmalarına başladıklarını, Kılıçdaroğlu’na bu süreçte katkı sunmaya devam edeceklerini ifade eden Nasıranlı, “Biz toplumun ayrıştırıcı gücü değil birleştirici gücü olan Kılıçdaroğlu’yla siyasetimizi yapmaya, yol yürümeye devam edeceğiz. Biz buna inandığımız için burada siyaset yapıyoruz. İnancımızın bugün doğru olduğunu görüyoruz. Birileri ayrıştırmaya çalışırken birileri birleştirmeye çalışıyor. Biz bu yolda devam edeceğiz” diye konuştu.