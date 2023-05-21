'28 Mayıs seçimini kazanan Erdoğan belki hayatının en ağır yenilgisini alacak'

Gazeteci Sedat Bozkurt, Türkiye'nin ekonomik olarak da yönetilme niteliğini yitirdiğini belirterek "Bakın 28 Mayıs seçimini kazanan Erdoğan belki hayatının en ağır yenilgisini alacak" dedi.

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'28 Mayıs seçimini kazanan Erdoğan belki hayatının en ağır yenilgisini alacak'

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, 28 Mayıs'ta ikinci turu düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Kazanması durumunda AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belki de hayatının en ağır yenilgisini alacağını savunan gazeteci, şöyle devam etti:

"Ülke özellikle ekonomik olarak da yönetilme niteliğini yitirmiş vaziyette. 10 ay sonra yerel seçimler var. Burada mutlak üstünlük muhalefette. Ve seçmen iktidar partisini yerel yönetimlerde sevmiyor. Bu sefer belediye meclislerini de cumhur ittifakının kaybetme ihtimali var. Millet ittifakı senkronize çalışmasını sürdürürse doğal sonuç Erdoğan'ın kaybı olacak.

'BİZ BUGÜNÜ ANLAMAYA ÇALIŞIRKEN O 5 YIL SONRASINI PLANLIYOR'

Erdoğan YSK eliyle, TBMM Genel Kurulunun alacağı bir erken seçim kararı ile bir kez daha aday olmanın önünü açtı. Biz bugünü anlamaya çalışırken o 5 yıl sonrasını planlıyor. TBMM’de 360 sayısını bulursa bu mümkün. Önce cumhurbaşkanlığı sisteminde yüzde 50 artı bir barajı dahil olmak üzere küçük değişiklikler yapmayı gündeme getirecek -tabii Devlet Bahçeli’yi ikna edebilirse- ama her anlamda işinin zor olduğunu biliyor. Karşısında yerel seçimlerden de mutlak başarı ile çıkmış, senkronize çalışma sistemini devam ettiren bir muhalefet bloku olursa o erken seçim kararı TBMM’de çok erken alınabilir."

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