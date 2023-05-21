Fuat Oktay'dan 'Sinan Oğan' açıklaması: İnşallah güzel şeyler olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımız, Sayın Sinan Oğan ile görüştüler. İnşallah güzel olacak, hayırlı şeyler olacak diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bazı yerel televizyonların ortak canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda yüzde 5,17 oy alan Sinan Oğan ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Oğan, "Hayırlı şeyler olacak diye düşünüyoruz" dedi.

Oktay, özetle şunları kaydetti:

"Burada Sinan Oğan'ı tebrik ediyorum. Bu yüzde 5'lik tabana baktığımızda nasıl daha önce bizim seçmenimiz ve irademiz üzerinde herhangi bir ipotek koymasına müsaade etmiyorsak seçmen boyutunda da aynıyız aslında. Yani herhangi birisinin görüşü üzerine ipotek koyma şansımız yok. Dolayısıyla bu şunu beraberinde getiriyor gidip kendinizi anlatmanız gerekiyor. Bu tabana kendimizi anlatacağız. Zaten tabanla ortak alanlarımız var. Terörle ilgili verilen mesajlarda ortak noktadayız. İki kararlı bir duruş var. Sayın Cumhurbaşkanı, Sinan Oğan ile görüştü, inşallah güzel olacak, hayırlı şeyler olacak diye düşünüyoruz. Bekleyip göreceğiz, inşallah güzel şeyler olacağını sizler de göreceksiniz."

Sinan Oğan'la görüşmesi öncesinde CNN International'a konuşan Erdoğan, Sinan Oğan'ın 'isteklerine boyun eğmeyeceğini' söylemişti. "Ben bu şekilde pazarlık yapmayı seven bir insan değilim," diyen Erdoğan, Oğan'ın ikinci turda bir 'kral yapıcı' olarak ortaya çıkacağı yönündeki tartışmalara "Kral yapıcı olan halk olacaktır" yanıtını vermişti.