İYİ Parti'de parti içi muhalefet toplantısı

İYİ Parti’de parti içi muhalefetten bir grubun kurduğu “Ortak Akıl Platformu” ilk toplantısını Ankara’daki bir otelde yaptı. Partinin A takımından isimlerin de bulunduğu toplantıda, partinin sorunlarının konuşulmasının 28 Mayıs’tan sonraya bırakılmasına karar verildi

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanması için çalışacağı kaydedilirken platform üyelerinden İYİ Parti MDK Başkanı Ethem Baykal, “Adayımız Kılıçdaroğlu’na nasıl katkı sağlayabiliriz diye istişarede bulunduk. Seçimden sonra daha kapsamlı bir çalıştay yapma konusunda fikir birliğine vardık. Gelecek toplantıda, İYİ Parti’mizin iktidara gelmesini nasıl sağlayacağımızı konuşacağız” diye konuştu.

İYİ Parti GİK üyesi Günay Kodaz da partinin eksiklikleri olduğunu kaydederek, “Umuda zarar vermemek istedik. Partiyle ilgili konuları erteledik. 28’ine kadar susma kararı aldık Arkadaşlarımızın birçoğuna gelmeyin dedik. Asıl görüşme 28 Mayıs sonrası. Hâlâ iyi bir çalışmayla muhalefetin kazanabileceğini düşünüyoruz” dedi.