AKP'li isim açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son ikinci tur anketi
AKP Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bazı anket firmalarını eleştiren Yavuz, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan için beklenen oy oranını duyurdu.
Türkiye ilk turu 14 Mayıs'ta tamamlanan seçim heyecanını yaşamaya devam ediyor.
İlk turda adayların yüzde 50 artı 1 şartını sağlayamaması nedeniyle seçmenler 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidecek.
14 Mayıs'a giden seçim sürecinde merakla beklenen anket sonuçları 14 Mayıs seçim sonuçlarından sonra tartışmalara konu oldu.
AKP Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ilk tur için açıklanan bazı anketlerin sonuçlarına tepki göstererek masalarındaki son anket sonuçlarını paylaştı.