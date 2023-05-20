CHP'de rotasyon sürüyor: Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı belli oldu

14 Mayıs seçimlerinde beklediği sonucu alamayan CHP’de rotasyon sürüyor. Daha önce CHP Doğu masası koordinasyonunda görev alan Diyarbakır Milletvekili adaylarından Cevdet Nasıranlı’ya yeni bir görev verildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla Cevdet Nasıranlı'ya gönderilen görevlendirme yazısı şöyle;

“Cumhuriyet Halk Partisi nezdinde ‘Siyasi işler ve seçim propagandası’ konusunda çalışmalar yapmak üzere ‘Genel Başkan Başdanışmanı’ olarak görevlendirilmeniz uygun görülmüştür.”

Cevdet Nasıranlı, 2019’daki yerel seçimlerde, AKP’den Diyarbakır Kayapınar İlçe Belediye Başkanı adayı olmuştu. Nasıranlı, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinde 4’üncü sıradan milletvekili adayı gösterilmişti.

KORUMA KARARI KALDIRILMIŞTI

AKP'de uzun yıllar siyaset yapan, 2019 yerel seçimlerinde AKP Kayapınar Belediye Başkan Adayı olan Avukat Cevdet Nasıranlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun rozet taktığı törenle Ocak 2022 sonunda CHP saflarına geçti. AKP'den CHP’ye geçen Cevdet Nasıranlı’nın, ölüm tehditleri aldığı gerekçesiyle 2017’den bu yana uygulanan koruma kararı kaldırıldı. Nasıranlı, "Korku hamlelerinin nedenini çok iyi biliyoruz" dedi.