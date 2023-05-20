Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur: CHP'nin seçim sloganları belli oldu

Millet İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur kampanyası için “Karar ver” sloganıyla deprem, terör, sığınmacılar gibi 9 başlıkta afiş ve broşürlerini hazırladı.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur: CHP'nin seçim sloganları belli oldu

Kurmaylar, bundan sonraki süreçte somut örnekler ve net mesajlar üzerinden seçmenlere “Karar ver” çağrısını yapacağını aktardı.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre CHP de bu kapsamda sığınmacı sorunu, Hizbullah-HÜDA PAR ilişkisi, Andımızın kaldırılması, deprem, orduya FETÖ kumpası, yolsuzluk, sınır güvenliği, uyuşturucu sorunu ve yoksulluk başlıkları altında afişler hazırladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur: CHP'nin seçim sloganları belli oldu - Resim : 1

Afişlerde “Karar ver” çağrısı altında, “Andımızı yasaklayanlarla, şehide kelle diyenlerle, Türk ordusuna kumpas kuranlarla, 10 milyon mülteciyi içimize salanlarla, Gaffar Okkan’a pusu kuranlarla, depremde kan ve çadır satanlarla birlikte mi yürüyeceksin?” soruları yöneltildi. 

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur: CHP'nin seçim sloganları belli oldu - Resim : 2

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