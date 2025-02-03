Şişkin Hamburger Ekmeğinin Korkunç Sırrı Ortaya Çıktı, Ne Un Ne de Maya Öyle Bir Şey Katmışlar ki

Türkiye'de kullanımı yasak olmasına rağmen Amerika, Kanada, Nijerya ve Suudi Arabistan'da yasak olmayan azodikarbonamid maddesi sağlık için büyük tehdit oluşturuyor.

Hamburger ekmeği başta olmak üzere unlu mamullerde kullanılan azodikarbonamid maddesi aynı zamanda yoga matlarının üretiminde de kullanılıyor.

TÜMÖR BÜYÜTÜCÜ ETKİSİ GÖRÜLMÜŞ

Hem beyazlatıcı hem de hamura elastikiyet vererek hamur yapısını güçlendirmek için kullanılan bu maddenin tüketiminin zararlı olduğunu belirten Öğretim Görevlisi Sinem Erdin, “Azodikarbonamitin dönüştüğü ara bileşiklerden bir tanesi semicarbazide. Kısaca SEM olarak adlandırılıyor. Bu bileşikle ilgili hayvan (fare) çalışmaları var. Bazı çalışmalarda, tümör büyütücü etkisi olduğu görülmüş. Böyle bir toksik etkisi var” dedi.

BÖBREK VE KARACİĞERİ ETKİLİYOR

Maddenin hem böbrek hem de karaciğer fonksiyonlarının olumsuz etkilediğini belirten Erdin “Bu nedenle de Avrupa Gıda Güvenlik Otoritesi ve bizim de bütün dünyanın da bağlı olduğu Kodeks Alimentarius bu gıda maddesinin kullanımına sıcak bakmıyor" dedi.

E927A KODUNA DİKKAT

“Ülkemizde bu maddeye izin verilmiyor olması, hiç maruz kalmayacağımız anlamına gelmiyor” diyerek uyaran Erdin, şunları söyledi: İthal edilen ürünler ya da fast food zincirlerinde kullanımı aracılığıyla biz de diyetlerimizde maruz kalıyor olabiliriz. Tüketiciler, ithal ürünleri satın alırken etiket bilgisine bakmalı. Paket üzerinde ADA gibi kısaltmalar varsa genellikle bu kimyasal bileşiğin kısaltması şeklinde oluyor ya da dediğim gibi E927a kodu şeklinde.

FAST FOOD ÜRÜNLERDE BÜYÜK TEHLİKE

Özellikle fast food ürünlere dikkat çeken Erdin “Bu gıda katkı maddesinden tabii ki de korkalım, hiç korkmayalım değil. Ama fast food ürünler söz konusu olduğunda en başta korkmamız gereken şey bu olmamalı. Fast food ürünlerinin trans yağ asidi, şeker, doymuş yağ ve tuz içeriği oldukça yüksek. Bunlar; diyabet, kalp, hipertansiyon gibi kronik hastalıkları artıran şeylerdir” dedi.

Kaynak: İHA