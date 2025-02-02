Uzmanlar Çok Kullanılan O Ağrı Kesicinin Adını Verdi! Hafıza ve Zekayı Artırıyor

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan yaygın ağrı kesici ibuprofenin çok ilginç bir özelliği keşfedildi. University College London tarafından yapılan araştırmaya göre; baş ağrısı, diş ağrısı, sırt ağrısı ve soğuk algınlığı semptomlarını hafifletmek için kullanılan ibuprofenin, hafıza ve zekayı artırabileceği ve reaksiyon süresini hızlandırabileceği anlaşıldı.

Araştırmacılara göre; bir başka yaygın ağrı kesici olan parasetamol almanın da tam tersi bir etkiye sahip olduğu ve hafızayı kötüleştirebileceği anlaşıldı. Reçetesiz satılan parasetamol ve reçeteli antidepresan fluoksetin hafıza ve problem çözme üzerinde çok olumsuz etkilere sahip olduğu öne sürüldü.

'BİR ÇOĞUNUN OLUMSUZ ETKİSİ VAR'

Çalışmada görev alan kıdemli nörolog Martin Rossor, "Yaygın olarak kullanılan ilaçların bilişsel yan etkileri önemli. İlaçlar yaygın olarak kullanılmakta ve bir çoğunun olumsuz bilişsel etkileri var" diye konuştu.

Brain And Behaviour dergisinde konuyla ilgili yapılan bir araştırma sonucuna göre de, on yaygın ağrı kesiciden birini alan kişilerin, kullanmayanlara göre daha iyi performans gösterdiği anlaşıldı. Olumlu etki gösteren diğer ağrı kesiciler arasında da aspirin, kodein ve "Voltaren" olarak da bilinen diklofenak yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi