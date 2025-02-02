SGK Düğmeye Bastı! 56 İlaç Listeye Eklendi: Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Gelişme
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanan ilaçlara 56 yeni ilacın daha eklendiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yapılan düzenleme ile kanser, organ nakli ve böbrek yetmezliği gibi kritik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar geri ödeme kapsamına alındı.
43'Ü YERLİ TOPLAM 56 İLAÇ DAHİL EDİLDİ
Bakan Işıkhan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eklenen ilaçlardan 43'ünün yerli üretim olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 43’ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların arasında;
3 adet kanser ilacı, 3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı,
3 adet organ naklinde kullanılan ilaç,
2 adet kan ürünü,
2 adet alerji aşısı,
2 adet immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunmaktadır.
İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.