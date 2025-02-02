SGK Düğmeye Bastı! 56 İlaç Listeye Eklendi: Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Gelişme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanan ilaçlara 56 yeni ilacın daha eklendiğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

SGK Düğmeye Bastı! 56 İlaç Listeye Eklendi: Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Gelişme - Resim: 1

Yapılan düzenleme ile kanser, organ nakli ve böbrek yetmezliği gibi kritik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar geri ödeme kapsamına alındı.

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SGK Düğmeye Bastı! 56 İlaç Listeye Eklendi: Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Gelişme - Resim: 2

43'Ü YERLİ TOPLAM 56 İLAÇ DAHİL EDİLDİ

Bakan Işıkhan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eklenen ilaçlardan 43'ünün yerli üretim olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

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SGK Düğmeye Bastı! 56 İlaç Listeye Eklendi: Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Gelişme - Resim: 3

Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 43’ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların arasında;

3 adet kanser ilacı, 3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı,

3 adet organ naklinde kullanılan ilaç,

2 adet kan ürünü,

2 adet alerji aşısı,

2 adet immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunmaktadır.

İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.

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