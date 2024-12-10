Salgının Eli Kulağında, Eskisinden Daha Riskli! Tedavisinde Tek Bir İlaç Etkili Ama...

2022'de yapılan bir çalışmada bilim insanları, 2014-2019 yılları arasında Nepal, Bangladeş, Pakistan ve Hindistan'dan toplanan 3 bin 489 tifo suşunun genomlarını inceledi. Çalışmada, yaygın ilaca dirençli (XDR) Typhi vakalarında çarpıcı bir artış tespit edildi.

İLACA KARŞI DİRENÇ KAZANDI

Bakterilerin geleneksel antibiyotiklere değil, aynı zamanda florokinolonlar ve üçüncü kuşak sefalosporinler gibi daha yeni antibiyotiklere de direnç kazandığı ortaya çıktı. Bu durum, hastalığın tedavisinde kullanılan sınırlı ilaç seçeneklerini de tehdit etti. Uzmanlara göre, şu anda tifo tedavisinde etkin olan yalnızca bir oral antibiyotik kaldı. Ancak bu ilaca karşı direnç kazandıran genetik mutasyonlar hızla yayıldı.

İNGİLTERE, ABD, KANADA...

XDR Typhi, özellikle Güney Asya'da görülse de, araştırmalar bu bakterilerin 1990'dan bu yana 200'den fazla uluslararası yayılma örneği bulunduğunu gösterdi. Bakteri, Güneydoğu Asya ve Afrika'ya yayılmasının yanı sıra, Birleşik Krallık, ABD ve Kanada'da da tespit edildi.

İlaç direnci artan tifo virüsüne ilişkin konuşan Stanford Üniversitesi'nden Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Dr. Jason Andrews, S Typhi'nin dirençli suşlarının hızlı yayılması, özellikle yüksek risk altındaki ülkelerde önleyici tedbirlerin acilen genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

DÜNYA ACİL ALARMA GEÇSİN ÇAĞRISI

NTV’de yer alan habere göre, tedavi edilmediği takdirde ölüm oranı yüzde 20’ye kadar çıkan tifonun her yıl 11 milyon yeni vakaya neden olduğunu belirten uzmanlar, gelecekteki salgınların tifo konjuge aşılarıyla önlenebileceğini de söyledi. Bilim insanları, XDR ve azitromisine dirençli tifo vakalarının ortaya çıkmasının, bu aşılama çalışmalarını hızlandırmak için acil bir çağrı niteliğinde olduğunu belirtti. Vakit kaybedildiği takdirde dünyanın yeni bir sağlık kriziyle karşı karşıya kalabileceği vurgulandı.

Kaynak: NTV